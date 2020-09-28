تستعد قرابة ٦٠٪ من فنادق مكة المكرمة لبدء التشغيل مع بدء فتح العمرة والزيارة للحرمين الشريفين اعتباراً من الأحد القادم. وقال عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة محمد سعد القرشي لـ«عكاظ» إن عدد المعتمرين المتوقع وصولهم نحو ٦٠٠٠ معتمر من الداخل يومياً مع بدء العودة التدريجية ويساعد ذلك الفنادق الواقعة في نطاق المنطقة المركزية حول الحرم المكي الشريف لبدء التشغيل بعد التوقف الإجباري بسبب جائحة فايروس كورونا التي امتدت لأكثر من 6 أشهر. وأشار القرشي إلى أن المنطقة المركزية تستأثر بقرابة ٧٠٪ من الفنادق في العاصمة المقدسة، وتوجد قرابة ١٧٠٠ فندق ذات مواصفات فندقية عالية تواكب رؤية ٢٠٣٠ التي تستهدف الوصول إلى ٣٠ مليون معتمر سنويا.وأشار إلى أن عدد شركات ومؤسسات العمرة العاملة في القطاع حاليا تصل إلى ٥٠٠ شركة مرخصة من وزارة الحج والعمرة. وتوقع القرشي أن يتعافى القطاع الفندقي وقطاع العمرة بمكة المكرمة خلال عام من التشغيل الفعلي نظرا لكثرة أعداد الراغبين في أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف. وتابع أن الدعم الكبير الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد ووزارة الحج والعمرة كفيل بالرقي بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين الذين يفدون إلى المملكة سنوياً.