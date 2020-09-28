أطلق مدير عام التعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي أمس (الأحد) جدارية «صفحات لن تطوى وأيام لن تنسى» ضمن فعاليات تعليم جدة للاحتفال باليوم الوطني والتي أعدها مكتب التعليم بالنسيم، وذلك بمقر المكتب بحي الثغر، بحضور مساعدي المدير العام للشؤون التعليمية، والخدمات المساندة، ومدير مكتب التعليم بالنسيم الدكتور سعود السلمي، ومنسوبي المكتب.واستمع المسعودي إلى شرح عن مضامين الجدارية من مشرف التربية الفنية بمكتب النسيم حسن الحسين والتي حملت العديد من الأعمال الفنية التي تترجم ما تميزت به المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين والرؤية المستقبلية التي يقود دفتها ولي العهد، وأن هذه الصفحات التي أسس لها ولي العهد عبارة عن خارطة طريق لمستقبل السعودية ستبقى خالدة في ذاكرة التاريخ.وأكد مدير تعليم جدة عقب تدشينه الجدارية أن قطاع التعليم بجدة ممثلا في مكتب التعليم بالنسيم يحتفي بيوم الوطن المجيد، مبينا أن الجدارية تحمل شعارا يعكس ماوصلت إليه المملكة من مكانة عالمية في السيادة والريادة وأن الاحتفاء باليوم الوطني سيكون على مستوى الإدارة العامة ومكاتب التعليم والمدارس التابعة لها وصولا لمختلف أطياف المجتمع لمشاركة منسوبي ومنسوبات التعليم الفرح والفحر بهذه المناسبة الغالية التي تترجم مانعيشه في هذا الوطن الغالي من أمن واستقرار ورخاء في ظل القيادة الرشيدة.من جانبه أوضح مدير مكتب التعليم بالنسيم الدكتور سعود السلمي أن الجدارية التي يبلغ طولها 13 مترا من إعداد وتنفيذ عدد من معلمي التربية الفنية ومشاركة الفنان العالمي محمد عسيري المسجل في موسوعة غينيس العالمية وتضم أبرز الإنجازات التي حققتها المملكة خلال الأعوام الستة الأخيرة وما تضمنته من تأسيس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لرؤية المملكة المستقبلية والتي ستسهم في إحداث نقلة نوعية في مسيرة السيادة والريادة للمملكة على المستوى العالمي.