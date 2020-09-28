تجري وحدة وزارة البيئة والمياه والزراعة ببني مالك التابعة لمكتب الطائف عمليات مسح ميداني في الغابات لمعاينة الآثار الناتجة عن الحريق الذي حدث في جبل عمد بمركز ثقيف.وأشار مدير مكتب الوزارة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، إلى وجود 6 فرق للحراسات البيئية التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة حاليا بالمنطقة تنفذ جولات ميدانية على الغابات الخاصة بمحافظة ميسان والمراكز التابعة لها ومن بينها غابات جبل عمد التابع لمركز ثقيف.من جهته، أكد المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي، أهمية تعاون المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات حفاظاً على البيئة، ومنعاً لاستمرار ظاهرة الاحتطاب الجائر التي تشكل خطراً على البيئة والغطاء النباتي والموارد الطبيعية.ووفرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، حراس غابات في المكاتب والوحدات بجميع المناطق، وخصصت الرقم المجاني (8002472220) للإبلاغ عن المخالفات البيئية، وحددت 8 مخالفات تستوجب تطبيق الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.