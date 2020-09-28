طالب عدد من أهالي محافظة خميس مشيط، رئيس البلدية الجديد المهندس محمد الحويطي، بتطوير المحافظة بما يتوافق مع النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المنطقة ككل، وتنفيذ المشاريع في أوقاتها دون تأخير وإزالة التعديات على الأراضي الحكومية ومعالجة التشوه البصري في بعض الأحياء السكنية.وفي هذا الإطار، قال كل من سعيد آل قزعة، رائد الشهراني، عبدالكريم نازح، إن ما يعيق تطوير المشاريع في المحافظة، عدم تنفيذ القرارات في حينها، وعدم متابعتها والإشراف الميداني عليها، لاسيما أن المتابعة الميدانية هي مصدر نجاح العمل، كما أن على رئيس البلدية الجديد أن يهتم بملفات أسواق المواشي، والخضار، والحرف الشعبية، والمنطقة الصناعية، وإنشاء عدة مسالخ في جميع أنحاء المحافظة.وأضافوا: يجب القضاء على الإحداثات وإزالة التعديات على الأراضي الحكومية لتحقيق التطوير والتنمية في خميس مشيط، مشيرين إلى أن المحافظة بحاجة إلى دعم المشاريع الصغيرة التى تنهض بمستوى الخدمات وتجذب الزوار، والعمل على تنظيم العشوائيات في منطقة البلد، والاستغلال الناجح للمساحات، ورفع الحواجز الخرسانية المتناثرة في المحافظة التي تربك الحركة المرورية، مطالبين بمعالجة التشوه البصري في الأحياء، وإزالة المطبات الاصطناعية الرديئة، وسفلتة الشوارع، وتنفيذ جسر المشاة على طريق الملك خالد، وتوفير حديقة وممشى في حي ذهبان.