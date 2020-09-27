احتفل نادي الطلبة السعوديين بمدينة أدليد باليوم الوطني السعودي 90 اليوم (الأحد) بحضور أكثر من 100 مبتعث ومبتعثة في مختلف التخصصات والجامعات بولاية جنوب أستراليا بالإضافة إلى مرافقيهم.



وفي بداية الفعالية ألقى رئيس النادي أحمد الزهراني كلمة هنأ فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - بهذه المناسبة العزيزة علينا كطلبة مبتعثين في دولة أستراليا، سائلاً الله عز وجل أن يديم على مملكتنا الحبيبة الخير والنماء.



من جانبها أكدت ريم العثماني نائبة رئيس النادي أن هذه الاحتفالية ما هي إلا اعتزاز منا كطلبة مبتعثين بحكومتنا الرشيدة التي بذلت الغالي والنفيس في بناء شباب الوطن، من خلال ابتعاثهم إلى العديد من الجامعات حول العالم.



وأفاد المبتعث عبدالمحسن الأحمدي رئيس لجنة الفعاليات، أن هذه الاحتفالية من ضمن الخطة البرامجية للنادي لهذا العام، وأقيمت ولله الحمد ضمن الإجراءات الاحترازية التي وضعتها حكومة ولاية جنوب أستراليا للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، حيث انخرط عدد من أعضاء النادي خلال الأسابيع السابقة في الدورة التدريبية الخاصة التي وضعتها حكومة الولاية لإقامة مثل هذه الأنشطة والفعاليات.



ورفع الطلبة المبتعثون التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله - بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وعبَّروا عن فرحتهم البالغة بهذه المناسبة الوطنية السعيدة.