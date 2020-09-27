أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 403 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 600 حالة تعافٍ إضافية، 28 حالة وفاة جديدة.
ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 333193 حالة، من بينها 11505 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1032 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 317005 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 4683 حالة وفاة.
ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.