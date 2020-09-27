يواصل مجلس الشورى هذا الأسبوع عقد جلساته العادية عبر الاتصال المرئي، ومن المنتظر أن يحسم المجلس في جلسته السابعة والخمسين قراره بالتصويت على عدد من توصيات تقرير لجنة النقل والاتصالات تجاه تقرير هيئة الأمن السيبراني والتوصيات الواردة من لجنة الحج حيال تقرير الشؤون البلدية والقروية.ويناقش المجلس في جلسته تقريرين من لجنة الشؤون الإسلامية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتقرير صندوق النفق وتقرير لجنة الثقافة بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، كما يداول المجلس بالمناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية حيال مقترح إضافة مادة جديدة إلى نظام المرور.وفي جلسة الثلاثاء يناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة المتضمن مشروعاً لتعديل نظام المؤسسات الصحفية، كما يستمع إلى تقريرين يتضمنان وجهتي نظر لجنة الاقتصاد بشأن تقرير الهيئة العامة للتجارة الخارجية والتقرير السنوي لوزارة التجارة، فيما تقدم لجنة الحج أمام المجلس توصياتها تجاه التقرير السنوي لوزارة الإسكان للتصويت، ويستعرض تقرير لجنة النقل المتضمن وجهة نظرها حيال ما أثير من آراء خلال مناقشة التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تمهيداً للتصويت على التوصيات التي أقرتها اللجنة.ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة الثلاثاء القادم يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتقرير لجنة الحج بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن اقتراح مشروع تعديل المادة (الخامسة والعشرين) من نظام التقاعد المدني، وفي يوم الأربعاء يستعرض المجلس تقريراً من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة المتضمن توصياتها ووجهة نظرها حيال ما أثير من آراء خلال مناقشة التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ويحسم بالتصويت قراره بشأن توصيات لجنة النقل والاتصالات تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ، كما يستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة الصحية حيال التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء.