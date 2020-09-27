منذ إنشائه في مايو 2015 وحتى أغسطس 2020 قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1350 مشروعا إنسانيا شملت 53 دولة حول العالم، بالتعاون مع 144 شريكا محليا وإقليميا ودوليا، و كان لقطاع الأمن الغذائي 458 مشروعا، القطاع الصحي 359 مشروعا، قطاع الإيواء 152 مشروعا، القطاع التعليمي 74 مشروعا، قطاع المياه والإصحاح البيئي 60 مشروعا، قطاع دعم وتنسيق العمليات الإنسانية 49 مشروعا، قطاع التعافي المبكر 46 مشروعا، قطاع الحماية 31 مشروعا، إضافة إلى مشروع واحد في قطاع الاتصالات في حالات الطوارئ، كما تم تنفيذ 23 مشروعا في قطاع الأعمال الخيرية، و15 مشروعا في قطاع الخدمات. وجاء في مقدمة الدول المستفيدة الجمهورية اليمنية، تليها دولة فلسطين، ثم الجمهورية العربية السورية، وبعدها الصومال.ونفذ المركز في اليمن حتى الشهر الماضي 502 مشروع في مجالات عدة، وفي فلسطين قام المركز بتنفيذ 88 مشروعا لدعم العمل الإنساني؛ كما نفذ المركز حتى أغسطس الماضي 225 مشروعا في سورية بالتعاون مع 40 شريكا، كان لقطاع الأمن الغذائي 83 مشروعا، وقطاع الإيواء 56 مشروعا، وقطاع الصحة 37 مشروعا، و12 مشروعا في التعليم، و4 مشاريع في الأعمال الخيرية ، فضلا عن مشاريع عدة في قطاعات أخرى.ونفذ المركز في الصومال 53 مشروعا، بالتعاون مع 7 شركاء، شملت 27 مشروعا في مجال الأمن الغذائي، و10 مشاريع في المجال الصحي، و4 مشاريع في المياه والإصحاح البيئي، ومشروعين 2 في القطاع الإيوائي و4 مشاريع في التعافي المبكر، ومشروعين في قطاع التغذية، إضافة إلى مشروع واحد في دعم وتنسيق العمليات الإنسانية، فضلا عن دعم المركز 3 مشاريع في قطاعات متعددة.