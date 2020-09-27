أدانت 47 دولة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران. وأصدرت ألمانيا بياناً عاجلاً بشأن إيران لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالنيابة عن هذه الدول. وأعربت هذه الدول عن قلق عميق إزاء الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في إيران، خاصة في ما يتعلق بالحق في حرية التعبير. وأضاف البيان أن التقارير الموثوقة عن الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة وممارسات التعذيب وسوء معاملة المعتقلين تثير القلق بشكل خاص.من جهته، اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إجراء الاتحاد الأوروبي تقديم بيان مشترك إلى مجلس حقوق الإنسان «غير مقبول». وكانت 3 مصادر مطلعة أكدت أن وزارة الخارجية الفرنسية استدعت هذا الأسبوع السفير الإيراني في باريس، احتجاجاً على سجل حقوق الإنسان في إيران، وألمحت إلى مخاوف بشأن ما تصفه باريس بـ«انتهاكات خطيرة ومستمرة».