دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بوابة «مبادرتي» الرقمية لاستقبال مبادرات الأفراد ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي (كيف نكون قدوة في العالم الرقمي)، وأكد المشرف العام على الملتقى سلطان الدوسري أن تدشين بوابة الأفراد يأتي بعد إطلاق بوابة الجهات الحكومية والخاصة الأسبوع الماضي، وبإمكان الأفراد الآن الدخول على موقع الملتقى وتسجيل مبادراتهم، وستستمر البوابة في استقبال المبادرات شهراً كاملاً، على أن يتم بعد ذلك تحكيم المبادرات وترشيح الفائزين.وأضاف أن المبادرات المقدمة من الأفراد يجب أن تكون واضحة في الوصف العام، ويرتبط هدفها مع أهداف الملتقى، وإمكانية تحقيقها، وأن تقوم على أساس فكرة ابتكارية أو إبداعية غير تقليدية، والفئة المستهدفة من قبل المبادرة واضحة ومحددة وتتلاءم مع فكرة المبادرة، كما يجب أن تكون المبادرة واضحة المنهجية والخطوات العملية المتبعة في سبيل تنفيذ المبادرة بشكل صحيح وسليم، وأن تحتوي على مراحل للتنفيذ في إطار زمني واضح تضمن تنفيذها بالشكل المطلوب، وتكون الأنشطة والإجراءات الخاصة بالمراحل التنفيذية للمبادرة ملائمة وتساهم في نجاح تنفيذها.وأضاف الدوسري: يجب أن يكون الأثر واضحاً من المبادرة بعد تنفيذها وقدرتها على إحداث التغيير، وتركز الجوائز لهذا العام على القدوة في العالم الرقمي تحقيقاً لأهداف الملتقى، ومن المهم أن يكون مجال الأثر الخاص بالمبادرة متلائماً مع فكرة المبادرة، ومخرجاتها واضحة، ويمكن الاعتماد عليها، وأن تكون الخطة الخاصة بالتوسع والانتشار للمبادرة على مستوى المنطقة أو الوطن ملائمة ويمكن تطبيقها.وبين المشرف العام على ملتقى مكة الثقافي أن على المبادرات المقدمة أن تتضمن إضافة معرفية وتسهم في التقدم التقني أو تعديل سلوك رقمي، وأن تعكس فكرة إبداعية أو تطوير فكرة سابقة، مشيراً إلى أن الأولوية ستعطى للمتقدمين الذين لديهم ابتكارات مسجلة أو صدرت لهم براءات اختراع في مجالات محددة، أو تم إنتاج نموذج أولي عن منتجهم أو فكرتهم التقنية.