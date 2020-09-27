أوضحت مصادر عدلية لـ«عكاظ» أن خدمة صحيفة الدعوى الإلكترونية بشكلها الجديد تأتي ضمن تحديث هندسة الإجراءات واختصار الوقت والجهد على المتقاضين وتتم الخدمة عبر 4 خطوات.وأكدت المصادر أن وزارة العدل قررت بناء صحيفة الدعوى الجديدة بعد أن رصدت صعوبات ظلت تواجه المتقاضين عند تقديم الدعاوى إلكترونياً ويمكن الاستفادة من الخدمة خلال 4 خطوات تبدأ من بوابة ناجز بالدخول على خدمات «القضاء»، واختيار خدمة صحيفة الدعوى، وإدخال البيانات المطلوبة، ثم تقديم الطلب في الخطوة الرابعة (الأخيرة) لتصل رسالة للمستفيد بقبول الدعوى أو استكمال المتطلبات في عملية إلكترونية دون الحاجة إلى زيارة المحاكم.وقال قانونيون، منهم المحامي سعيد المالكي، والمحامية غفران عاشور، والمحامي فيصل محسن العطاس، إن صحيفة الدعوى الجديدة تتيح لمستخدميها تدوين موضوع الدعوى ونوعها ومتطلبات القضية وأسانيدها مع اختيار المحكمة المراد التحاكم لديها، مع إنشاء رقم طلب آلي مرتبط بالمحكمة المختارة لتتم متابعة الدعوى بواسطة رقم الطلب المعطى. ومن بين مزايا خدمة صحيفة الدعوى الإلكترونية التقليل من عدد المدخلات المطلوبة في صحيفة الدعوى ورفع كفاءة الخدمات العدلية الإلكترونية والمرونة في إضافة الأطراف مثل الشركات والمؤسسات الأجنبية والربط المباشر مع بيانات المحامين والوكالات، ما يساعد في سرعة قبول الدعوى ووصول البيانات بشكل واضح تتضمن إجراءات مرقمة وواضحة تضيف سرعة في اكتمال الدعوى وقبولها.في غضون ذلك أطلق مركز التدريب العدلي، خطته التدريبية للربع الأول من العام الجاري. وقال مدير عام مركز التدريب العدلي الدكتور فارس القرني إن الخطة التدريبية تستهدف أكثر من 7880 مستفيداً، وتسعى إلى رفع كفاءة وتأهيل الممارسين العدليين من خلال تقديم برامج نوعية. وتشمل الخطة التدريبية المسار التطويري، وبرامج تمكين المراكز وجهات الاختصاص، إضافة إلى برامج تأهيل وتطوير المحامين والموثقين.وفي ما يتعلق بالمسار التطويري يشتمل على برامج لعموم القضاة، ومحاكم الاستئناف، التجارية، العمالية، الجزائية، التنفيذ، الأحوال الشخصية، والعامة، وبرامج كتاب العدل والملازمين القضائيين.وتتضمن العديد من المحاضرات التدريبية، واللقاءات مع الخبراء الدوليين، بجانب الندوات التي ستعقد بالتعاون مع شركاء المركز من الجهات الحكومية.ويستهدف البرنامج التدريبي الخاص بالمحامين 1200 متدرب ببرنامج تأهيل المحامين، عبر مجموعة من الدورات أهمها نظرية الضمان في الفقه والقانون، المنازعات العمالية، المنازعات الإدارية، الأوراق التجارية، المهارات الإدارية والمالية لإدارة مكاتب المحاماة، مهارات حل المشكلات، مدونة السلوك المهني عند المحامي، ومهارات صياغة الأوقاف والوصايا. كما يستهدف برنامج الموثقين 500 موثق، عبر برنامج تعريفية وأخرى تأهيلية.