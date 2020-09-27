أعلنت وزارة الصحة أمس (السبت) تسجيل (461) حالة مؤكدة جديدة بفايروس كورونا الجديد، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (332790) حالة، بينها (11730) حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية، ومعظم حالاتهم الصحية مطمئنة، منها (1035) حرجة، كما سُجّلت (769) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (316405) حالات.وأوضحت الوزارة أن الحالات المسجلة وعددها (461) حالة منها 38% إناث، و62% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 84%، وكبار السن 5%، فيما بلغ عدد الوفيات (4655) حالة بإضافة (30) حالة وفاة جديدة، لافتةً النظر إلى أنه أُجري (38528) فحصاً مخبرياً جديداً.وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض بالتوجه لعيادات «تطمن» التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فايروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي) أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة.