أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء اكتشاف عدم استيفاء بعض إرساليات اللحوم المبردة المغلفة بقماش مسامي خفيف بعض المتطلبات الفنية للوائح الفنية وكشفت أنها اعتباراً من 1/‏1/‏2021 سوف تتخذ الإجراءات النظامية تجاه المخالفين في حال عدم الالتزام، وحثت المستوردين إلى الالتزام بالمتطلبات الفنية، لتلافي رفض الإرساليات بعد انتهاء المهلة المحددة.وشددت الهيئة في خطاب لمجلس الغرف على ضرورة الالتزام بالمتطلبات الفنية للوائح الفنية والشروط المتعلقة بنقل وتخزين الأغذية المبردة والمجمدة ودليل الممارسة الصحية لتجهيز ونقل وتداول وتخزين اللحوم الطازجة ومعايير لحوم البقر والجاموس والضأن والماعز المبردة والمجمدة والطازجة.كما أكدت الهيئة أهمية الالتزام التام التام بالرقم الهيدروجيني للحوم عند شحنها للتصدير إلى المملكة ويجب ألا يقل عن (6.2)، وأن تكون الذبائح وقطعياتها المبردة مغلفة ومعبأة بصورة كافية لتحقيق الحماية أثناء النقل والتخزين والتداول بالطرق المناسبة، وأن تكون الإرسالية مصحوبة بمسجل لدرجة الحرارة مفعل من وقت شحن الإرسالية من بلد المنشأ لقياس درجة حرارة اللحم ليكون سهل الاستخدام ويحفظ البيانات فترة كافية تغطي الوقت المتوقع لوصول الإرسالية إلى مستودعات المستورد أو مراكز البيع، وإيضاح الرقم التسلسلي لمسجل الحرارة في بيانات فاتورة الشراء، وأخيرا الالتزام التام بتأمين سيارات مجهزة لنقل اللحوم المبردة تكون درجة الحرارة فيها مطابقة لظروف النقل للحوم المبردة، ويكون جهاز التبريد في وضع التشغيل قبل تحميل اللحوم فيها من منافذ الوصول إلى المستودعات أو مراكز البيع، وأن يكون الأشخاص المتداولون للحوم مستوفين للشروط الصحية وعلى درجة عالية من النظافة، وملتزمين بارتداء ملابس واقية وغطاء للرأس وقفازات.