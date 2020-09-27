لم يعد هناك أي تصرف يجدي نفعاً تجاه الفوضى الإيرانية الداعية للإرهاب ومليشياتها في المنطقة، سوى العقاب، فما أدنى من عمائم اتباع طهران لا توجد فيه مساحة تعرف وتؤمن بغير الأساليب الرادعة والعقاب.ويأتي درس إدارة ترمب خطوات جديدة لتشديد الضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران في اليمن من خلال تصنيفهم منظمة إرهابية أجنبية، ومنع سفر أعضاء الجماعة إلى الولايات المتحدة، وتجميد الأصول المالية للجماعة، وتصنيف قادة في جماعة الحوثي «كإرهابيين عالميين».التحرك الأمريكي تجاه درس تصنيف الحوثي منظمة إرهابية يأتي في سياق الرغبة الأمريكية إلى عزل إيران من خلال حد أنشطة أتباعها في المنطقة، والحد من التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، ورغبتها الساعية في خلق الفوضى ونشر الإرهاب.