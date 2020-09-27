كشف تقرير حضور وغياب المعلمين والطلاب في منصة مدرستي بمدارس الطائف في الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الحالي، عن غياب ١٧ قائد مدرسة، واستقرار في كثير من نسب دخول الطلاب للمنصة بين ٧٠٪ إلى ١٠٠٪. كما رصد التقرير الذي اطلعت عليه «عكاظ» نسباً صفرية في دخول الطلاب بعدد قليل من المدارس لاسيّما الابتدائية وتعليم الكبار.وكانت وزارة التعليم أعلنت أن الأسبوع الأول من عودة الدراسة عن بعد سيكون تجريبياً ولن يعتمد تسجيل الحضور والغياب بعد أن طرأت أعطال مفاجئة في المنصة. وفي الأسبوع الثاني أعلنت الوزارة لاحقاً عدم اعتماد تسجيل دخول الطلاب لاستمرار ضعف المنصة، فيما شهد الأسبوع الثالث انطلاق العملية التعليمية والانضباط المتصاعد بعد التغلّب على كثير من مشاكل المنصة وإيجاد قنوات «عين» لمن تواجهه أعطال إمّا بسبب المنصة أو لضعف شبكات الاتصال.وسجّل الأسبوعان الماضيان تفاعلاً مباشراً من وزير التعليم حمد آل الشيخ في متابعة سير العملية عن كثب وبرزت تضحيات كثير من المعلمين والمعلمات في الدخول للمنصة لضمان تدريس الطلاب حتى من بعضهم وهم على الأسرّة البيضاء في المستشفيات، ما يعكس النجاح الذي حققته المنصة برغم ما شابها من أعطال متكررة في بداية انطلاقتها.وفي سياق متصل تبدأ وزارة التعليم هذا الأسبوع عملية تقييم الدراسة بعد مرور خمسة أسابيع.