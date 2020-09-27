فيما يشتكي عدد من المواطنين من إيقاف إصدار تراخيص للبناء في مخطط واحة جليل السكني في الطائف، برّأت أمانة المحافظة ساحتها من تعطيل صدور نحو ٦ آلاف ترخيص بناء في المخطط ما ترتّب عليه إيقاف إدخال التيار الكهربائي للمنازل الجاهزة منذ ٨ أشهر.وأوضح أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، لـ«عكاظ» أن من متطلبات إصدار رخصة البناء في نظام «بلدي» الإلكتروني وجود شهادة تنسيق من قبل شركة الكهرباء تتضمن موافقتها على إيصال التيار الكهربائي بعد إتمام البناء، وجارٍ التنسيق حاليا مع وزارة الإسكان وشركة الكهرباء لتسريع إصدار رخص البناء للمواطنين قريبا.«عكاظ» تواصلت بدورها مع شركة الكهرباء للتوضيح حول أسباب إيقافها إدخال الكهرباء، ما تسبب في توقف صدور رخص البناء إلا أنها لم ترد حتى إعداد هذا التقرير.وطالب كل من مشاري الشربي، ويحيى العبدلي، ومحمد جابر آل زايد، بحل معاناتهم المتشعّبه منذ ٨ أشهر إذ فوجئوا برفض شركة الكهرباء إيصال التيار لمنازلهم التي أنشأوها بقروض سكنية من البنوك، مشيرين إلى أن وزارة الإسكان وزعت ٦ آلاف قطعة على مستفيدي سكني بمخطط واحة جليل، الا أن البلدية أصدرت 100 رخصة بناء فقط قبل أن يتوقف إصدارها، وعند سؤال المكاتب الهندسية أفادتنا بعدم توصل شركة الكهرباء والبلدية لاتفاق، ما عطل إصدار التراخيص.«عكاظ» رصدت في جولة ميدانية تنفيذ مشاريع السفلتة في المخطط الذي أنشئ فيه بعض المنازل، فيما توقف تنفيذ الكثير منها.