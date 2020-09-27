أوضحت الجوازات عددا من الضوابط والشروط ذات الصلة بإصدار تصاريح السفر للفئات المستثناة الخاصة أثناء فترة تعليق الرحلات الدولية خلال جائحة فايروس كورونا، عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، وفي ما يتعلق بضوابط الفئة الأولى وتشمل الموظفين الحكوميين، المدنيين والعسكريين، المكلفين بمهمات رسمية ويشترط لتصريح السفر، تعذر تأدية المهمة الرسمية عن بُعد، ألا تكون المهمة مرتبطة بموعد يمكن تأجيله وأن تكون المشاركة في أضيق نطاق، وعلى هؤلاء تقديم خطاب من المسؤول الأول في الجهة، تحديد أسماء المكلفين، والمهمة، ومقرها، ومدتها، وما يفيد استيفاء الشروط المشار إليها.أما الفئة الثانية فهم المواطنون ممن لديهم حالات إنسانية، وخصوصا حالتي لم شمل الأسرة للمواطن أو المواطنة مع ذويهم المقيمين خارج المملكة ووفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين أو أحد الأبناء أو البنات خارج المملكة، وتشمل الشروط ما يلي: في ما يخص لم شمل الأسرة للمواطن أو المواطنة مع ذويهم المقيمين في خارج المملكة يجب إثبات صلة القرابة (زوج، زوجة، أب، أم) للمقيم خارج المملكة وإثبات الإقامة في البلد المطلوب السفر إليه للطرف الآخر وتعذر قدوم أحد الزوجين أو الأبوين أو الأبناء أو البنات إلى المملكة وإثبات مقر دراسة الأبناء خارج المملكة مصدقا من وزارة التعليم أو أحد ممثليات المملكة في البلد المراد السفر إليه، في حال وجود أبناء في عمر الدراسة.وفي ما يخص حالات وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين أو أحد الأبناء خارج المملكة فتتطلب تقديم شهادة الوفاة وإثبات صلة القرابة.أما الفئة الثالثة والمواطنون المقيمون خارج المملكة ومرافقوهم، الذين لديهم ما يثبت إقامتهم خارج المملكة، فإن الضوابط والشروط تتضمن تقديم ما يثبت الإقامة بالخارج منها إثبات الإقامة في البلد المراد السفر إليه (وثيقة أو صك) تملك عقار أو عقد إيجار ساري المفعول قبل صدور هذه الضوابط، بطاقة إقامة في البلد المطلوب السفر إليه سارية المفعول (دائمة أو شبه دائمة) وتقديم ما يثبت أن صاحب الطلب كان يقضي فترات خارج المملكة لا تقل في مجموعها عن 6 أشهر في السنة خلال السنوات الثلاث السابقة.وأكدت المديرية العامة للجوازات أن خدمة إرسال الطلبات متاحة عن طريق منصة «أبشر - أفراد» للخدمات الإلكترونية، وأن إصدار التصاريح لهذه الفئات يتم من قبل وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للجوازات وفقا للضوابط والشروط المشار إليها.من جهة أخرى، أفادت المديرية العامة للجوازات عن تسجيل عبارة «خرج ولم يعد» لأي وافد أصدر تأشيرة خروج وعودة بشكل آلي بعد مرور شهرين من تاريخ انتهاء التأشيرة، دون الحاجة إلى مراجعة إدارة الجوازات كما كان سابقا لتسجيل وافد «خرج ولم يعد».جاء ذلك في ردها عبر موقعها الرسمي على تويتر على استفسار أحد المغردين «توفي والده ولديه عامل مسافر خروج وعودة يرغب في العودة فما هي الطريقة لإعادته».