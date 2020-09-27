اختتم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران مشاركته في فعاليات اليوم الوطني الـ90 وفق خطة ميدانية وتوعوية بنجاح، إذ تم تكليف العدد الكافي من الأعضاء الميدانيين.

وشمل عمل الفرق الميدانية الحضور في أماكن الاحتفالات والأسواق والمتنزهات مع التنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى على مستوى هيئات المحافظات ومراكز مدينة نجران، وتكثيف الجانب التوعوي والوقائي من منتجات الرئاسة العامة مع توفير المصلى المتنقل في الأماكن العامة وبذل النصح والإرشاد بالتي هي أحسن.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة بنجران سعيد بن مشبب القحطاني أن الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند وجه بمتابعة العمل وتكثيف الحضور الميداني والتوعوي خلال هذه المناسبة الوطنية للقيام بالواجب المناط بالهيئة وفق اختصاصاتها النوعية بما يليق بهذه المناسبة الوطنية العزيزة والغالية على نفوس الجميع.