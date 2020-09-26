أطلق تطبيق توكلنا منظومته المطّورة ضمن تحديث جديد في الشكل والمضمون، يشمل 5 حزم من الخدمات.وتتضمن حزم الخصائص الخمس في توكلنا نحو 15 خدمة تتيح للمستخدمين معرفة كل المعلومات المتعلقة بالصحة والتعليم والتابعين والتصاريح والبلاغات والمخالفات، ويضم التطبيق بحلته الجديدة قواعد بيانات شاملة تحت اسم «لوحة بياناتي» تتضمن المعلومات الأساسية للمستخدم، إضافة إلى بيانات رخص القيادة والمركبات والجوازات والمخالفات المرورية.وتشتمل لوحة البيانات الخاصة بالتعليم على بيانات منصة مدرستي والحالة الصحية للأبناء، فيما تتضمن لوحة بيانات التابعين بطاقة الوضع الصحي لكامل أفراد الأسرة والمكفولين.وأضاف تطبيق توكلنا إلى منظومته الجديدة خدمة حجز موعد فحص كورونا (تأكد) متضمنة استعراض نتائج الفحص، وخدمة استعراض لوحة البيانات الشخصية، حيث يُمكن للمستخدم استعراض بياناته الشخصية الخاصة بالأحوال المدنية، والجوازات، والمرور من لوحة البيانات من مكان واحد، وخدمة التنبيهات التي تعمل على تنبيه وتذكير المستخدمين بمواعيد انتهاء وثائقهم الشخصية، إلى جانب التنبيهات الوطنية العامة.ويأتي إطلاق المنظومة الجديدة لتوكلنا في إطار التحديثات المستمرة التي تعمل عليها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» للمساهمة في تلبية احتياجات مستخدمي التطبيق الذين تخطت أعدادهم حاجز 7 ملايين مستخدم.