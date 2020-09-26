صَرّح مساعد المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على ( 3 مخالفين لنظام الإقامة، من الجنسيات المالية والتشادية والنيجيرية، جميعهم في العقد الثاني من العمر)، وذلك لتورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم تركز معظمها بحي منفوحة وسط مدينة الرياض، امتهنوا من خلالها استدراج العاملين بتطبيقات النقل والتوصيل الإلكترونية، وسلب ما بحوزتهم من مبالغ ماليةٍ ومقتنيات تحت التهديد بالأسلحة البيضاء، وبلغت قيمة المسروقات بها (20,000) ريال، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.