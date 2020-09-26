وافقت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، أخيراً، على تسجيل الأسماء العائلية علاماتٍ تجاريةً، وفق ضوابط ومعايير حددها مجلس إدارة الهيئة.

واشترطت الضوابط أن يكون الاسم العائلي في العلامة التجارية مستخدماً في سجل تجاري موجود سابقاً لفترة زمنية لا تقل عن 10 سنوات. واستثنى القرار تسجيل الأسماء العائلية ذات الانتشار الواسع والمتكرر في مجال تجارة المنتجات أو الخدمات المراد التسجيل عليها. كما استثنى تسجيل أسماء القبائل والعشائر ذات الانتشار الواسع.

وشملت الضوابط أن يكون الاسم العائلي أحد مكونات العلامة التجارية المطلوب تسجيلها وليس العلامة نفسها. وتضمنت الضوابط اتخاذ مظهر مميز إضافي للاسم العائلي كنسق الخط أو الرسم الهندسي أو الشكل المكتوب به أو غيره. وحددت الشروط أن يكون تسجيل العلامة على فئة السلع والخدمات التي اشتهر بها مقدم الطلب. أما في حالة كان الاسم العائلي منتشراً في دولة أخرى، يتوجب على طالب التسجيل إحضار شهادة التسجيل في تلك الدولة. واشترطت الضوابط أن يستوفي مقدم الطلب شروط ومتطلبات التسجيل النظامية للعلامات التجارية، وأن يحمل الاسم العائلي نفسه. وتسري الضوابط على طلبات انتقال ملكية العلامة التجارية في حال أنها تحوي اسماً عائلياً.

وأشار مجلس إدارة الهيئة في نص القرار إلى أن اسم العائلة هو من أحد مكونات الاسم الشخصي، وتأتي الموافقة على تسجيل الأسماء العائلية علاماتٍ تجاريةً وفق ضوابط للموازنة بين تحقيق مصالح أصحاب الحقوق في تسجيل العلامات التجارية وعدم الإضرار بمن يحمل ذات الاسم العائلي.

يذكر أن الهيئة باشرت في فبراير الماضي استقبال خدمات العلامات التجارية في المملكة بدلاً من الإدارة المختصة بها في وزارة التجارة والاستثمار، وذلك استناداً لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، لتصبح الجهة المختصة المعنية بمجالات الملكية الفكرية في المملكة وحمايتها ورعايتها والارتقاء بها، وفقاً لنظام قانون العلامات التجارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.