قام أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي المحفوظ اليوم، بزيارة تفقدية لبلدية محافظة ضباء التي عقد من خلالها إجتماع بحضور رئيس البلدية عبد الله الغبان ومنسوبيها، حاثاً إيهام على مواصلة العمل الجاد واستشعار المسؤولية وتقديم أرقى الخدمات البلدية للمواطن والمقيم من سكان المحافظة وزوارها، كما تمت مناقشة ما يعترض سير عملهم من عوائق ووضع الحلول لها.

كما اطلع المهندس «المحفوظ» خلال الاجتماع على سير العمل والمشروعات القائمة، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها للبلديات التابعة لأمانة المنطقة بمختلف محافظاتها ومراكزها.

واختتم أمين منطقة تبوك جولته بزيارة لقلعة الملك عبد العزيز التاريخية، التي تعتبر من أبرز المواقع السياحية بمنطقة تبوك، وقام ببنائها السكان والمعماريون المحليون من أهالي البلدة والوجه وينبع آنذاك لتكون مقرا للحكم وجامعة لمجمل الخدمات التي تقدم للأهالي في ذلك الزمن.