ضبطت أمانة عسير 7 مراكز تسوق في مدينة أبها، بعد مخالفتها للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفايروس كورونا.

وقال أمين عسير الدكتور وليد الحميدي، أن المخالفات جرى رصدها من خلال الجولات الميدانية التي نفذتها الأمانة وشملت أسواقا و منشآت تجارية وتم تطبيق الأنظمة واللوائح بحقها.

وأضاف، تم ضبط أيضاً 3500 كجم من المواد الغذائية الفاسدة بإدارة عمالة مخالفة اتخذت الطرقات والشوارع العامة والفرعية موقعاً لهم لممارسة البيع العشوائي وغير النظامي، إلى جانب عرضهم منتجات مخالفة، إما منتهية الصلاحية أو مخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية والوقائية.

وأكد أمين عسير أن الأمانة وبلدياتها وفرقها الرقابية، لن تتهاون مع الباعة المتجولين والمخالفين لأنظمة البيع وشروطه النظامية، وسيتم تطبيق العقوبات على المُخالفين، ونطالب المستهلك بعدم التعامل معهم والإبلاغ عنهم وعن ما يقدمون عبر الاتصال على 940.