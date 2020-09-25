تبرع أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز بتوزيع وجبات غدائية وكسوة كاملة لأيتام المنطقة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.



وقال رئيس جمعية الأيتام بالجوف الدكتور نواف بن ذويبان الخالدي، إن تبرع أمير منطقة الجوف جاء اقتداءً بما كان يأمر به الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود «يرحمه الله» حيث كان يوجه بتوزيع التبرعات في اليوم الوطني للمملكة، وذلك حسب الوثيقة التي نشرتها الصحافة.



وأوضح الخالدي أن الجمعية تسلمت مبلغ ثلاثمائة ألف ريال قيمة التبرع من أمير منطقة الجوف وباشرنا التنفيذ.



ورفع رئيس جمعية الأيتام بالجوف الدكتور نواف الخالدي باسمه ونيابة عن الأيتام وأسرهم بالمنطقة خالص الشكر والتقدير لأمير الجوف على هذه المبادرة التي أسعدتهم باليوم الوطني، داعياً الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.