سجلت أمانة المنطقة الشرقية يوم أمس (الخميس) 7/2/1442هـ، (6) مخالفات تكدس في الأسواق التجارية، و(7) مخالفات على المنشآت التي خالفت التدابير الصحية، جاء ذلك من خلال (490) جولة رقابية نفذتها الأمانة، و(4) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة.



وأكّد المتحدث باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أن الأمانة شددت على تطبيق الاحترازات الوقائية، والتي وجه بها خاصة في اليوم الوطني للمملكة، أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، بتكثيف الجولات الرقابية الصحية على الأسواق والمراكز التجارية وزيادة أعداد المراقبين الصحيين في المجمعات التجارية والحدائق والمتنزهات العامة والواجهات البحرية؛ للتأكد من تطبيق البروتوكولات الصحية للحد من انتشار فايروس كورونا، وتطبيق أقصى العقوبات والجزاءات بحق المخالفين، وذلك بحسب الخطة المُعدّة مسبقاً.



وأضاف الصفيان، أنه تم خلال هذه الجولات أيضاً رفع (7701) طن من النفايات، وإزالة (4249) من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة (9403) من الكوادر البشرية بالنظافة، فيما تم غسل وتعقيم وتطهير (976) موقعاً بالمنطقة، باستخدام (153632) لتراً من المعقمات والمطهرات.



ودعا الجميع للتعاون مع الأمانة، وذلك عبر الإبلاغ عند رصد أي مخالفة ويمكن التواصل مع مركز البلاغات (940) لمباشرة المنشآت المخالفة على مدار الساعة.