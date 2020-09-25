تتفرد مدينة الجبيل الصناعية بمقومات سياحية مميزة وبنية تحتية جاذبة؛ أكسبتها بعداً سياحياً وتفرداً صناعياً لافتاً في آن واحد، فهي علاوة على احتوائها على أكبر مجمع بتروكيماويات في العالم، إلا أنها تتميز أيضاً باستقطاب المواطنين والزوار القادمين من مختلف مناطق المملكة بما تتحلى به من مقومات سياحية جاذبة كالشواطئ الخلابة المتعددة والجزر البكر القريبة منها، والمتنزهات والحدائق الترفيهية.



من جهته قال المواطن أحمد الأسمري إن مدينة الجبيل الصناعية تزخر بمقومات سياحية مميزة لقاطنيها وزوارها من خارج المدينة فمن تلك المقومات الجزر الجميلة القريبة منها كجزيرة جنه وجزيرة كران والتي تعد وجهة وتجربة سياحية جميلة لمرتاديها بما تشكله من شعب مرجانية وقربها من شاطئ الجبيل الصناعية قرابة الساعة للوصول عبر رحلات تنظمها بعض الجهات الخاصة بالمدينة.



وقال المواطن بدر البقمي مع حلول يومنا الوطني الـ 90 والغالي علينا دائماً خطر في بالي أنا وعائلتي أشياء جميلة يفتخر بها الوطن والمواطن ومنها الجبيل الصناعية هذي المدينة الرائعة التي تحتوى على تنوع كبير من متنزهات وشواطئ والمراكز التجارية حيث حرصت برفقة عائلتي على قضاء أوقات جميلة بخيارات متعددة من وسائل الترفيه والفعاليات. والتي توفرها الهيئة الملكية في الجبيل، ويحق لنا أن نفخر بها وبإنجازاتها وإمكانياتها المتطورة.



وقال المواطن محمد الأحمري تعد الجبيل الصناعية من المناطق التي تجذب الزوار بسبب ما منحها الله من بنى تحتية أشرفت عليها الهيئة الملكية بالجبيل. من شواطئ جميلة؛ إذ تعد من أجمل الشواطئ المطلة على الخليج العربي مثل شاطئ الفناتير واجهة الجبيل العصرية والذي يتميز بطول يصل إلى 5 كيلو مترات، ومسطحات خضراء واسعة، وملاعب كرة قدم، ومرسى للقوارب، ومجمعات تجارية. جهزت الهيئة الملكية المرافق بالخدمات العامة لمرتاديها، إضافة إلى ذلك وجود مسار المشاة لممارسة رياضة المشي الذي يمتد على طول الكورنيش كما تتميز هذه الواجهة بقرب الفنادق، والشقق الفندقية. وبعيداً عن البحر توجد متنزهات عدة كالأندلس، والدفي، ونجد بمسطحاتها الخضراء وأشجارها الكثيفة وخدماتها المتكاملة.