أكدت الخارجية الأمريكية أن المملكة العربية السعودية حليف رئيسي للولايات المتحدة الأمريكية. وقالت إن التعاون معها يحمي قواتنا من الحوثيين المدعومين من إيران.وأكدت أمام الكونغرس دعم أمريكا لجهود السعودية لإحلال السلم في اليمن، كما دعت إلى إطلاق حوار إستراتيجي مع السعودية والإمارات والكويت لتعميق الروابط.وأكد مساعد وزير الخارجية الأمريكية في جلسة استماع أمام الكونغرس، أن البلاد ستمنع إيران من الحصول على الأسلحة النووية.وأوضحت الخارجية الأمريكية، بحسب «العربية»، أن «الحوثيين يعرقلون وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني». وأضافت أن «الحشد الشعبي المدعوم من إيران يقف عائقا أمام استقرار العراق». وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن «العراق قادر على تقليص اعتماده على الطاقة الإيرانية خلال 60 يوماً».وأعلنت واشنطن أنها «تستثني العراق من العقوبات على إيران لمدة 60 يوماً لتسديد مستحقات كهرباء».