دعا وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، جميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية لردع فايروس كورونا، مؤكدا أن بعض المشاهد المؤسفة لا تُعبّر عن وعينا.

وقال الربيعة في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «التزامنا هو سلاحنا، وإهمالنا سيُؤذينا! تُشير أرقام كورونا في السعودية إلى أنّ الحالات الجديدة أقلّ، ونسبة التعافي تجاوزت 94%، والحالات الحرجة في انخفاض، بفضل الله ثمّ تعاونكم.. لذا لا تسمحوا للوباء بالانتشار، فبعض المشاهد المؤسفة لا تُعبّر عن وعينا، نريد مساعدتكم واهتمامكم».