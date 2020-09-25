وجه أمين منطقة تبوك بإنشاء بلدية وسط البلد وتهيئة واستغلال مبنى بلدية تبوك القديم ليكون مقراً لها، مؤكداً على أهمية العمل على تطوير المنطقة التاريخية وسوق «الجادة» الشهير بوسط البلد.

جاء ذلك خلال قيامه اليوم بجولة تفقدية لجادة الأمير فهد بن سلطان وسط مدينة تبوك، والاطلاع على احتياجات السوق التطويرية، رافقه فيها وكلاء أمانة المنطقة والمشرف العام على البلديات الفرعية ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.

وأكد أن تكون الأفكار التطويرة تتناسب مع المكتسبات التاريخية واختيار المواد وطرق الإضاءة بما يتلاءم مع خصوصية السوق والحفاظ على فراغاته العمرانية والتأكيد على احترام الطرز المعمارية وتأصيلها في المباني المستحدثة في السوق وتهيئة البيئة المناسبة لمرتادي المحال التجارية بالسوق والمستثمرين وضرورة التعاون معهم كجزء مهم وأساسي للمشاركة المجتمعية في هذه المنطقة الحيوية، وأكد على ضرورة عمل مراقبي السوق لمتابعة جميع الأنشطة والمحال التجارية والمقاهي والمطاعم في السوق للحفاظ على سلامة المستهلكين.

وتعتبر جادة الأمير فهد بن سلطان معلما حضاريا من معالم مدينة تبوك ومركزا تجاريا مهما يشهد طوال اليوم حركة تجارية كبيرة جدا، إضافة إلى مجاورته العديد من المواقع التاريخية المهمة في حياة الأمم التي استطونت تبوك.