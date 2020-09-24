رفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وإلى الشعب السعودي النبيل، بمناسبة الذكرى الـ 90 لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.



وقال نقلي في كلمته بهذه المناسبة: «في ذكرى توحيد أرضنا المباركة تحت راية (لا إله إلا الله محمد رسول الله) على يد الملك المؤسس عبدِالعزيزِ بنِ عبدِ الرحمن آل سعود - طيّب الله ثراه ـ لا يفوتني أن أنوه بأول زيارة خارجية رسمية قام بها - رحمه الله - وكانت إلى أرض الكنانة، ليؤسس لعلاقات تاريخية مميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين، شهدت عبر العقود وعلى مر العهود تنامياً مطرداً وتطوراً ملموساً وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، والرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأضاف: «شهدت العلاقات الثنائية طفرة غير مسبوقة انعكست على تكريس أطر التعاون المشترك في كافة المجالات، وتعزيز التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين في خدمة قضايا أمتينا العربية والإسلامية، وخدمة الأمن والسلم الدوليين».



ودعا السفير نقلي المولى عز وجل أن يديم على أوطاننا الغالية أمنها واستقرارها وعزتها وازدهارها، وأن يديم الروابط الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين وأن يحفظهم.