بحضور محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر انطلقت البارحة احتفالات الأهالي باليوم الوطني التسعين للمملكة التي تنظمه بلدية القريات بالمركز الحضاري.

وفور وصوله مقر الحفل كان في استقباله رئيس البلدية المهندس سميحان بن محمد الشمري وعدد من مديري الإدارات، حيث تجول على الجدارية الوطنية مستمعاً لشرح عنها من المهندس الشمري عنها وما تحتويه من صور وعبارات وطنية بهذه المناسبة الغالية، ثم تجول في أجنحة الأسر المنتجة التي تحتوي على 40 جناحا بالشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقريات، مطلعاً على عروض الأسر المنتجة والأسر الحرفية من المنتجات الغذائية والحرف اليدوية، ثم شاهد معرض الفنون التشكيلي، وزار جناح المصممة تمام البلوي مستمعاً لما يحتويه الجناح من تصاميم ومقتنيات أثرية، ثم شاهد الجميع أوبريتا وطنيا بعنوان «دار التوحيد»، ثم عرضت فرقة الدحة أمام الجميع، وبعدها ألقى المنشد سلطان النعيم شيلات وطنية وفي ختام الحفل شارك محافظ القريات في العرضة السعودية.

وأعرب محافظ القريات عن شكره لبلدية القريات على تنظيمها المميز لهذه الفعالية، داعياً الله أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة.

يذكر أن جميع فقرات الاحتفال روعي في إقامتها تطبيق البروتوكولات الوقائية الصادرة من الجهات الصحية، والتقيد بإجراءات السلامة، والالتزام بالتباعد الجسدي، وارتداء الكمامة المناسبة.