انطلقت أمس (الأربعاء) مسيرة بحرية احتفاء باليوم الوطني الـ90 على شاطئ مرسى الأحلام بينبع، بحضور محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، وعدد من المسؤولين، وجمع غفير من المواطنين، وذلك بمشاركة الجهات الحكومية والفرق الشعبية وطائفة الصيادين بينبع، إذ في البداية رفع محافظ ينبع أسمى التهاني وصادق التبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وإلى أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائبه، وإلى الشعب السعودي بمناسبة الذكرى الـ90. بعدها انطلقت المسيرة البحرية التي شارك بها أكثر من 50 قاربا متزينة باللون الأخضر والعلم السعودي وصور خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، حفظهما الله، فيما ترددت إيقاعات السلام الوطني والأناشيد

الوطنية على طول المسيرة، وكان كرنفالا بحريا جميلا بهذه المناسبة.