في الوقت الذي غابت فيه فعالية الألعاب النارية بالجبيل التي أعلنت عنها لجنة المناسبات العامة بالمحافظة بسبب عدم اكتمال التراخيص اللازمة لتنفيذها.. حضرت الأفراح الشعبية بكل الأماكن في الجبيل، والجبيل الصناعية عبر مسيرات السيارات التي توشحت بالأخضر والأعلام السعودية وصور القيادة وسط تنظيم وحضور أمني كبير ساهم في انسيابية الطرق وعدم الازدحام وضبط الاحتفالات. وشهد كورنيش مدينة الجبيل الصناعية توافد أعداد كبيرة من المواطنين والساكنين للاحتفال باليوم الوطني التسعين حاملين معهم الأعلام السعودية وصور القيادة الحكيمة، وتزينت في المقابل مباني الأجهزة والدوائر الحكومية بالضوء الأخضر احتفالا بهذه المناسبة الوطنية. وأرجأت لجنة المناسبات العامة بمحافظة الجبيل عدم تنفيذ الألعاب النارية بسبب تأخر المتعهد في إصدار التراخيص اللازمة لإقامتها وحفاظا على سلامة الجميع تم إلغاؤها في محافظة الجبيل والجبيل الصناعية.