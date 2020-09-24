أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 498إصابة جديدة بفايروس كورونا وتسجيل 1007 حالة تعافي و30 حالة وفاة.وبذلك يصبح اجمالي الحالات 331.857 فيما بلغ مجموع حالات التعافي 314.793 ومجموع الوفيات 4599 حالة.واضافت الصحة أن عدد الحالات النشطة بلغ 12.465 منها 1090 حالة حرجة في العناية المركزة.وتصدرت مدينة جدة في عدد حالات الإصابة بـ53 حالة تلتها الهفوف 50 حالة، ثم مكة المكرمة بـ 46 حالة.ولمزيد من المعلومات حول الإصابات والمناطق يمكن زيارة موقع وزارة الصحة الخاص بتحديثات فايروس كورونا على الرابط التالي: