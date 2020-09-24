جذبت احتفالات اليوم الوطني الـ90 بمحافظة القطيف زوار الواجهة البحرية، الذين حرصوا على المشاركة بالاحتفاء باليوم الوطني وسط التزام بالاحترازات الصحية والوقائية للحد من انتشاء فايروس كورونا.

وشهدت احتفالات اليوم الوطني الـ90 التي أقامتها بلدية محافظة القطيف، في حي الزهراء (الشبيلي) بالواجهة البحرية، إقبالاً من الزوار الذين عبّروا عن فرحتهم وسعادتهم الغامرة بهذه الذكرى الغالية علينا جميعاً، مبدين إعجابهم بها، وتأتي هذه الفعالية حرصاً من بلدية محافظة القطيف على المشاركة في هذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع.

كما قامت البلدية بتوزيع أكثر من 5000 علم و2000 هدية على كافة الزوار المحتفين بهذه المناسبة في الواجهة البحرية، إضافة إلى إطلاق مبادرة «بيتك أخضر» التي تزامنت مع الاحتفاء باليوم الوطني، إذ تم توزيع أكثر من 2500 شجرة لبخ من إنتاج مشتل البلدية على كافة المواطنين والزوار لزراعتها في منازلهم ولتعزيز ونشر الوعي وثقافة التشجير وزيادة الرقعة الخضراء بالمحافطة، علماً أن شجرة اللبخ تتميز بتوفير الظل والمقاومة للجفاف والحرارة وسرعة النمو. كما شارك أكثر من 500 طفل في مبادرة «بألواني أرسم وطني» التي أطلقتها البلدية بالشراكة مع برنامج الرعاية والتأهيل «بناء» ليعبّر الأطفال من خلالها عن حبهم ومشاعرهم للوطن.

وازدانت شوارع وطرق وميادين وحدائق المحافظة بأكثر من 4000 راية خضراء، وتركيب 334 من اللوحات الوطنية التي ترسخ القيم الوطنية والانتماء والولاء للقيادة الحكيمة والوطن.