حب يوم الوطن جعل الفنانه التشكيلية زينب علي الشمري تشارك في احتفالات اليوم الوطني الـ90 من خلال عرض رسوماتها التي أبهرت زوار كرنفال اجا بارك، وعلى رأسها رسمة مميزة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتذكر الفنانه زينب لـ«عكاظ» أنها سعيده بتواجدها لأول مرة كعارضة لفن الرسم التشكيلي في احتفالات يوم الوطن، ولفتت زينب إلى أن الحركة التشكيلية في المملكة العربية السعودية، قريبة من العالمية، خصوصاً أن رؤية 2030 باتت تدفع الحركة التشكيلية السعودية إلى الأمام، وأحدثت مزيداً من الحراك التشكيلي، معبرة عن أملها في أن يتحقق المزيد من التقدم للفنانين التشكيليين.

يذكر أن الفنانه زينب ولدت هوايتها في المرحلة الثانوية، وحبها للرسم قادها لإكمال دراستها الجامعية في جامعة حائل في مجال تخصص التربية الفنية، وحظيت بدعم كبير من ذويها الذين تعتبرهم أكبر داعم لها في الحياة.