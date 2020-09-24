قال المدير العام للتعليم بمحافظة جدة الدكتور سعد بن بركي المسعودي: «في الذكرى الـ90 لليوم الوطني لتوحيد المملكة العربية السعودية نستلهم ملحمة التوحيد الخالدة التي سطر فيها المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن أروع صور وحدة الصف وجمع الكلمة، فمن تشرذم وتناحر وجهل إلى وطن موحد يسوده التآخي والتآلف، لينطلق بعزم نحو تنمية شاملة، قادها أبناء المؤسس من بعده بهمم عالية نحو البناء والتطوير الشامل».

وأضاف: «لقد سارت تلك الخطوات التنموية على مدى عقود بخطى ثابتة وحثيثة، توجت بالرؤية الشاملة للتنمية المستدامة 2030 التي نعيشها، ونلمس أثرها في كافة مناحي الحياة من تطور ونماء، لنرى بفخر وطننا يقود باقتدار فعاليات مجموعة العشرين، وفي وقت عصيب يواجه فيه العالم تحديات جائحة كورونا جاءت توجيهات القيادة في التعامل مع الجائحة لتسجل نجاحاً آخر في الحفاظ على صحة وسلامة وحياة الإنسان، وإدارة الأزمة بحنكة في جميع المجالات ومنها «التعليم»، الذي نجح خلال فترة وجيزة في نقل أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة و525 ألفًاً من شاغلي الوظائف التعليمية، فضلاً عن أولياء الأمور، إلى منصة إلكترونية واحدة للتعليم عن بُعد لضمان استمرار العملية التعليمية بنجاح دون توقف أو خلل رغم التحديات، وبهذه المناسبة العزيزة أرفع أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي وزميلاتي منسوبي ومنسوبات تعليم جدة التهنئة لقائد مسيرة التنمية والبناء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان، وكل عام ووطنا يزهو في مراتب المجد وقمم النجاح والتقدم».