رفع رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف أبانمي، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة. وقال: نجدد العهد ونؤكد الولاء لقائد نهضة الوطن خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، إذ نجحت بلادنا في فترة وجيزة أن تسير نحو المزيد من التقدم والرفعة لتتبوأ مكانتها كدولة رائدة إقليميا وإسلاميا وعالميا، ضمن رؤية تنموية وضعت مصالح المواطن كأولوية حققت رفاهيته ورخاءه متسلحا بأدوات العصر ومشاركا بفعالية في مسيرة النماء. وأضاف أبانمى: «نستذكر وحدة الوطن التي كرست توحيد الصف والكلمة وتعزيز الأخوة لأنها جاءت قبل اكتشاف الثروات، فكان هدفها الأسمى توحيد الجهود وإرساء قواعد الأمن والأمان بين مواطني الوطن المترامي الأطراف تحت راية التوحيد».