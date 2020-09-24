أكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي أن المملكة من أفضل وأسرع دول العالم في إجراء فحوص كورونا، وأن أكثر من 95% تظهر نتائجها خلال 24 ساعة، مطمئناً أننا نمر بمرحلة من الأمان وبإذن الله سنكون في قادم المراحل في مزيد من المكاسب والسيطرة على هذه الجائحة.وأعلن أنه تم تسجيل 561 ‏حالة جديدة لفايروس كورونا الجديد ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 331.359 حالة، من بينها 13.004 حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1095 حالة حرجة.وأشار خلال مؤتمر صحفي أمس (الأربعاء)، إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى 313.786 حالة بإضافة 1102 حالة تعافٍ جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات 4.569 حالة، بإضافة 27 وفاة جديدة. ولفت إلى أن الحالات النشطة تواصل هبوطها في الأعداد، ومعظمهم أوضاعهم مستقرة ومطمئنة. وأوضح أن الحالات المسجلة الجديدة وعددها 561 حالة منها 41% إناث، 59% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 86%، وكبار السن 3 %. فيما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة 6.190.822 فحصا مخبريا دقيقا، بإضافة 48.854 فحصا مخبريا جديدا خلال الـ 24 ساعة الماضية.