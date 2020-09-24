في اليوم الوطني التسعين للمملكة العربية السعودية نتذكر بكل فخر واعتزاز ملحمة التأسيس والتوحيد التي قادها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- ورجاله المخلصون وبذلوا الغالي والنفيس لبناء هذا الكيان الشامخ: المملكة العربية السعودية، وحافظ على هذا الكيان ورعاه أبناؤه الملوك البررة الذين تعاقبوا على حكم هذه البلاد، حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي شهدت البلاد في عهده النمو والازدهار والمكانة الرفيعة بين الأمم، كما رعى ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان خططاً طموحة للنمو الاقتصادي والاجتماعي. في مناسبة اليوم الوطني كل عام تتجلى صور الولاء والانتماء للوطن وقادته ويستمر العطاء لخدمة الوطن ورفعته ليبقى شامخاً بقادته المخلصين ومواطنيه المحبين. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وأدام على بلادنا أمنها واستقرارها وعزها.