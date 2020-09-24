رفع رئيس مجلس إدارة نادي الطائي بمنطقة حائل تركي بن عبدالمحسن الضبعان تهنئة منسوبي وأعضاء وجماهير النادي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي عهده الأمين، وإلى أبناءالشعب السعودي المخلص كافة بمناسبة الذكرى الـ ٩٠ لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.وقال الضبعان في كلمة له بهذه المناسبة: «نحتفل باليوم الوطني لتوحيد المملكة، يوم العز والمجد والبطولات الخالدة، ففي هذه الذكرى العزيزة نستعيد صفحات من البطولات والإنجازات التي سطرها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - تحت راية التوحيد، وعلى منهاج هدي كتاب الله وسنة نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم»، مبيناً أن الاحتفال باليوم الوطني إنما هو تجسيد لقيم دينية ووطنية ضاربة جذورها في عمق التاريخ.. وتجسيد لأمة توحدت بعد فرقة وتناحر، ووطن جمع شتات أطرافه داخل حزام من الأمن والأمان والاستقراروالرخاء، لينذكر من خلال تلك المناسبة الغالية ذلك المجد التليد في صفحات مشرقة تقلبها الأجيال حباً وولاءً عاماً بعد عام في ذكرى لها جلالها واحترامها، إنه يوم للاعتزاز بماضٍ مشرف لهذا الوطن السعيد يزيده شرفاً الفخر بحاضره الأجمل وتجديد دائم للعهد على المضي قدماً نحو أهداف الوطن الغالية على أسس من الدين وثوابت لا يزعزعها حقد الحاقدين.