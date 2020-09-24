رفع رئيس مجلس إدارة المملكة الطبية مبارك بن سعد المجلاد والمدير التنفيذي لمجمع بانوراما الطبي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وللأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم بمناسبة الذكرى الـ٩٠ لليوم الوطني السعودي.وقال: في مثل هذا اليوم وقبل ٩٠ عاماً، شهدت المملكة العربية السعودية ملحمة توحيدها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- فكانت منطلقاً للإنجازات التي تتحقق كل يوم في ربوعها وأساساً للنهضة الشاملة.وبين أن استذكار هذا اليوم التاريخي يعزز اللحمة الوطنية في عقول أبناء الوطن ويضاعف مشاعر الفخر والاعتزاز والولاء في قلوبهم، ويجدد الفرحة بما حققته المملكة من مكتسبات على مختلف المستويات، وبما شهدته من تنفيذ خطط برنامج التحول الوطني الساعي لتحقيق رؤية المملكة 2030 والمعني برسم خارطة المستقبل لفتح آفاق مشرقة نحو المجد، بصناعة عماد الحاضر من شباب الوطن المتعلم المحب لتراب أرضه المستعد لتلبية نداء الواجب في أي وقت وموقع.وأضاف نشهد دعماً كبيراً من القيادة الحكيمة لجميع القطاعات، ويحظى القطاع الصحي بدعم من خلال إيجاد وتفعيل الآليات اللازمة الهادفة لتوفير أفضل خدمات الرعاية الصحية لكل من يعيش على أرض المملكة، وتتضح ملامح هذه الخطوات المباركة في جهود وزارة الصحة بكل ما تقوم به من تطوير وتحديث وتوسيع لمنظومة العمل الصحي لتشمل مدن وقرى المملكة بمنشآتها الصحية وتجهيزاتها الطبية الحديثة وبإدارة الكوادر المتخصصة الوطنية للوصول إلى تطلعات القيادة الرشيدة لتقديم خدمة صحية تليق بأبناء هذا الوطن المعطاء، وما كان ليكون إلا بمضاعفة الجهود للارتقاء بصحة الإنسان بتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية حتى تصل المملكة إلى مصاف مثيلاتها في أكثر الدول تقدماً في النواحي الصحية وعلى جميع الأصعدة الأخرى.