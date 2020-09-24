عبَّر رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة وطن المحدودة نائب رئيس مجلس إدارة الأعمال السعودي الإسباني عبدالهادي الحبابي عن اعتزازه بحلول الذكرى التسعين لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.وقال الحبابي: إننا في مثل هذا اليوم من كل عام نزهو فخراً بهذه الذكرى الغالية التي توّج فيها الملك عبدالعزيز - رحمه الله - سنوات من جهده وكفاحه والكثير من أبناء الوطن المخلصين بتوحيد مناطق مُتفرقة وقيام دولة موحدة على أسس راسخة مُتماسكة تطورت على مدى العقود الماضية حتى باتت دولة رائدة تضطلع بمكانة ودور فاعلين على الصعيدين الإقليمي والدولي.وبين أن الاحتفال باليوم الوطني هذا العام يأتي والبلاد تنعم ولله الحمد بالكثير من الإنجازات وتعمل على تحقيق المزيد من الإنجازات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي يُكمل ما بدأه أسلافه في مسيرة البناء والتطوير لبلادنا.وأكد أن بلادنا شهدت نهضة تنموية وحضارية شاملة ركزت على بناء الإنسان وتوفير سبل الحياة الكريمة له في المقام الأول، واليوم بلادنا تزداد عزاً وشموخاً ورفعة وأصبحت منارة يسترشد بها المسلمون في جميع أنحاء العالم.