في يومنا الوطني الـ٩٠ نجدد الولاء، مؤكدين الانتماء لوطن ليس له مثيل، ففي قلبه قبلة المسلمين، وفي أجوائه أُسْرِي بسيد المرسلين.. مستحضرين تاريخ توحيد هذا الكيان العظيم (المملكة العربية السعودية) التي تحققت بفضل الله على يد المؤسس الملك عبدالعزيز (رحمه الله).وأمست بلادنا دولة مؤثرة في صنع القرار في جميع المحافل والساحات الدولية والإقليمية وعلى كل الأصعدة بفضل تمسكها بشرعة الحق ثم بحكمة وحنكة قادتها الكرام منذ عهد الملك المؤسس إلى هذا العهد الزاهر؛ عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.وأود في هذه المناسبة الوطنية أن نستحضر نعمة الأمن والاستقرار، مثمنين الدور الأمني لأبطالنا في الحد الجنوبي الذين يقودون شرف الدفاع عن هذا الوطن العزيز.ولا يفوتنا في هذه المناسبة أن نشكر قيادتنا الرشيدة على تلبية احتياج المنطقة، ومشاريعها التنموية كغيرها من مناطق المملكة، إذ حظيت بالنصيب الوافر من خلال الاهتمام والمتابعة من أميرها عبدالعزيز بن سعد، الذي يعمل بكل كفاءة واقتدار، يسنده نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن الذي يتابع تفاصيل المشاريع والإنجازات بكل همة وإخلاص.رئيس نادي أدبي حائل - مستشار أكاديمي