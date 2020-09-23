سيطر اللون الأخضر على الأجواء الاحتفالية التي نظمتها بلدية القطيف اليوم (الأربعاء) بمناسبة اليوم الوطني الـ90 بالواجهة البحرية بحي الشبيلي بمحافظة القطيف، وسط تنظيم عال والتزام بالاحترازات الصحية لمواجهة وباء كورونا، إذ تم توزيع 15 ألف علم.

وأطلقت بلدية القطيف بالتزامن مع فرحة الوطن الكبرى مبادرة «بيتك أخضر.. الشجر علينا والزراعة عليك»، إذ تم توزيع 2500 شتلة من أشجار اللبخ الظل و300 نخلة من نوع واشنطن، بهدف نشر ثقافة التشجير وزيادة الرقعة الخضراء، وكذلك إطلاق مبادرة «بألواني أرسم وطني»، وذلك بالشراكة مع برنامج الرعاية والتأهيل (بناء).

وقال رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني: «يشكل اليوم الوطني مناسبة مهمة نستشعر فيها مسيرة الخير والنماء، ونتذكر فيها نعم الله علينا من أمن وأمان واستقرار وتطور في مختلف الميادين»، مضيفا أن بلدية القطيف بمناسبة اليوم الوطني الـ90 تطلق قناة يوتيوب خاصة بمشاريع وفعاليات البلدية.

وأشار إلى أن اليوم الوطني يذكرنا بالتضحيات والبذل اللامحدود في سبيل تحقيق الأهداف، وتسطر قصة مسيرة زاهرة تحملت وتخطّت كل الظروف لأجل نهضة تنموية مستدامة شملت جميع المجالات التعليمية والخدمية والصحية والصناعية والزراعية، وجعلت المواطن السعودي هدف هذه التنمية.

وقال: «في العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، تتسارع عجلة التنمية في المملكة إلى العلياء، بالثقة في همة وقدرة الشباب السعودي القادر على تحقيق رؤية المملكة 2030 لتحقيق النماء والازدهار لكافة شرائح المجتمع، ورفع مستويات المعرفة والإبداع بين أفراده، بتضافر الجهود المتناغم دائماً بين القيادة وأبناء هذا الوطن».

وابتهل الحسيني إلى البارئ أن يحفظ بلادنا آمنة مستقرة وأن تعود علينا هذه المناسبة أعواماً عديدة ومديدة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.