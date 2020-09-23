شهد محافظ الجموم فهد القثامي وبحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية فايز العتيبي توقيع مذكرة تدريب وشراكة مجتمعية بين جمعية الأيدي الحرفية بمنطقة مكة المكرمة وعدد من الجمعيات الخيرية بمحافظة الجموم ومراكزها، وذلك لتطوير العمل الاجتماعي وتأهيل الأسر من الجنسين عن طريق عقد دورات تدريبية مجانية لتدريبهم وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل والحصول على قروض مالية من بنك التنمية الاجتماعية، ما يساعدهم ويدعمهم في إنشاء مشاريع خاصة تجارية، ولكي يستغنوا عن الدعم الخيري، وليصبحوا أعضاء منتجين في المجتمع.

وقام بتوقيع الاتفاقيات رئيس مجلس الإدارة لجمعية الأيدي الحرفية الدكتور مصطفى القرشي مع رؤساء مجلس الإدارة بالجمعية الخيرية بمدركة (غيث) فهد العتيبي والجمعية الخيرية بالجموم (سخاء) ياسر الحمراني وجمعية التنمية الأسرية بالجموم سعد المولد.

وتأتي هذه الاتفاقيات لخدمة شباب وشابات المجتمع بالمحافظة ومراكزها وتنمية قدراتهم وتطويرها.

وقدم القثامي شكره وتقديره لمدير مركز التنمية الاجتماعية ورؤساء مجالس الإدارة لجمعية الأيدي الحرفية بمنطقة مكة المكرمة وجمعيات «غيث» و«سخاء» والتنمية الأسرية على ما يبذلونه من جهود لتطوير العمل المجتمعي الذي يواكب رؤية المملكة 2030.