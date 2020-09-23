أكدت سيدة الأعمال، نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية - نرعاك، عبير قباني، أن ذكرى اليوم الوطني تجسد معاني الحب والوفاء، نحو وطن يقطف ثمار 90 عاما من التقدم و النجاح، بعدما وصل للمكانة التي يستحقها بين الأمم.

وأضافت أن المملكة تستقبل اليوم الوطني وهي أكثر انفتاحاً على العالم، بعدما حققت نجاحات كبيرة في مجالات عدة على الصعيد الداخلي وأيضا شراكاتها العالمية، وصنعت تحالفات قوية قادرة على دعم منظومة الاقتصاد الوطني. بالإضافة الى دورها الإنساني المشهود.

وقالت قباني: إن ترؤس المملكة لمجموعة العشرين (G20) خلال عام 2020 عززت من مكانتها على الصعيد الدولي، وقدرتها على القيادة كأفضل 20 اقتصادا في العالم، وخففت من التحديات الكبيرة التي يمر بها العالم في ظل الأزمة الحالية (covid-19) والإستراتيجية الوطنية لمواجهة الفايروس والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة على مدار شهور طويلة والتي أثبتت جدارتها في إدارة الأزمة والإحصاءات التي أصدرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وإنفاق السعودية على 1350 مشروعا في 53 دولة حول العالم، أكبر دليل على الدور الإنساني الريادي الذي تقوم به على الصعيد الدولي.

وأشارت قباني إلى أن الخطوات الواسعة التي تقوم بها المملكة على مدار السنوات تجسد حرص الدولة على تنمية الوطن والاستثمار في بناء الإنسان وصناعة المواطن القادر على مجابهة التحديات. الذي يمثل الاستثمار في رأس المال البشري الذي تسعى المملكة بقيادتها الحكيمة نحو استثماره أفضل استثمار وذلك لعلمها مدى أهميته وإيمانها بقدراته والذي سيكون من نتاجه تحقيق أهداف التنمية الشاملة المنشودة.

وأعربت قباني عن اعتزازها بدور المرأة السعودية وما حققته وتحققه من نجاحات عديدة في مواقع وأعمال متنوعة قيادية وعملية أثبتت من خلالها أنها قادرة على تمثيل وطنها والقيام بمهامها بنجاح واقتدار.