أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز حفلاً مصغراً اقتصر على موظفي بعثة المملكة في لندن بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 وتماشيا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية في المملكة المتحدة.

وشكر جميع منسوبي البعثة على ما قاموا به من جهود في خدمة الوطن الغالي وأبنائه الكرام.

وقدّم الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز تهنئته ورسالته إلى جميع المواطنين الموجودين في بريطانيا، متأسفاً على الظروف الاستثنائية التي حالت بينهم لتبادل التهاني بهذه المناسبة الغالية على المملكة، وداعيًا المولى -عز وجل- أن يحفظ المملكة ودول العالم والإنسانية من كل مكروه، متمنياً التوفيق والنجاح لجميع المواطنين.