قام نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلّف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع بزيارة المصابين من أبطال القوات المسلحة بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض بمناسبة اليوم الوطني، ونقل لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله.

وجرى خلال الزيارة تقديم نوط الشرف بعد صدور الموافقة الملكية بتكريمهم تقديراً لما بذلوه من تضحيات وأعمال بطوليه.

من جهة أخرى، شارك نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلّف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع منسوبي قيادة القوات المشتركة وضباط الارتباط من دول التحالف احتفالية اليوم الوطني التسعين للمملكة.