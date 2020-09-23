ضبط فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة مستودع مبيدات مخالفا داخل حي سكني، وذلك خلال جولة تفتيشية أسفرت عن تحريز كميات من مبيدات زراعية محظورة، بالإضافة إلى مبيدات غير مسجلة لدى هيئة الغذاء والدواء مخالفة لاشترطات تخزين وتداول المبيدات، وذلك في أحد المحلات، وعلى الفور تم تحريز المضبوطات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وقام مأمورو ضبط المبيدات، بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، مع هيئة الغذاء والدواء بجدة بعمل حملات رقابية مكثفة بمختلف أماكن تداول وبيع المبيدات الزراعية، وذلك لمواجهة المبيدات المقلدة والمغشوشة، والمخصبات الزراعية المحظور تداولها بالأسواق، وغير المصرح بها، والبذور مجهولة المصدر.

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، إن هناك حملات رقابية على أسواق ومحلات بيع المبيدات لضبط المخالفين، والمبيدات غير المصرح بها.

وأضاف أن مأموري ضبط مخالفات المبيدات يجرون جولات تفتيشية بشكل دوري، وذلك للكشف على المبيدات والبذور الزراعية، مناشدا المزارعين بإبلاغ الوزارة عن حالات غش المبيدات، سواء في المحلات أو الأسواق، لمساعدة الجهات المنفذة في القضاء على آفة المبيدات المغشوشة والمحظور تداولها والبذور مجهولة المصدر.